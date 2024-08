Hollywood on šokis: Coldplay ninamees ja „50 halli varjundi“ täht katkestasid kihluse!

Coldplay ninamees on allikate sõnul „nüüdseks leppinud, et suhe on läbi – ja kõige parem on edasi liikuda“. Johnsoni (34) ja Martini (47) suhe sai alguse 2017. aastal, avalikkuse ees hoidsid nad paarina tagaplaanile ja kihlusid mõned aastad tagasi. Martin oli varem abielus näitleja Gwyneth Paltrow’ga ning moodsa kärgpere kombel said muusiku endine naine ja Johnson väga hästi läbi.

Tänu „50 halli varjundit“ filmidele maailmakuulsaks saanud näitlejanna Dakota Johnson jäi eelmisel nädalavahetusel pildile ilma smaragdiga kihlasõrmuseta.

Esimesed märgid nende võimalikust lahkuminekust ilmnesid juba paar kuud tagasi. Nimelt on Johnson aastate jooksul korduvalt koos Coldplayga tuuritanud ning kontsertidel oma kallimale kaasa elanud. Kuid sel suvel ka Helsingit väisanud ansambli esinemistel pole filmistaari nähtud. Praegu viibib Chris Martin Saksamaal Münchenis, kus nad sel nädalavahetusel ansambliga esinevad.

Tegemist pole esimese korraga, kui staarpaar on otsustanud aja maha võtta. Kuulujuttude järgi läksid nad 2019. aastal mõneks ajaks lahku väidetavasti seetõttu, et Martin soovis järglasi saada, kuid Johnson ei olnud selleks veel valmis. Nii kui nad said tulevikku puudutavad lahkarvamused lahendatud, jätkasid nad oma suhet.

Nüüd läksid nad lahku seetõttu, et ei leidnud võimalusi, kuidas koos püsida. „Chris ja Dakota on viimastel kuudel meeleheitlikult pingutanud, et nende suhe toimiks. Nad armastavad teineteist alati, kuid mõlemad on jõudnud järeldusele, et see suhe ei saa olla pikaajaline,“ ütles allikas.

„Nad on mõlemad hõivatud inimesed, Chris tuuritab Coldplayga Euroopas ja neil mõlemal on isiklikud prioriteedid, kired ja töökohustused.“