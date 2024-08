„Fenomenaalne!“ Kodumaise mälumängu „15 küsimust“ saateformaat jõuab välismaale

„Meie programmi seisukohalt on hästi oluline „15 küsimust“, mille kohta saab välja käia hea uudise, et septembrist läheb see saateformaat käima Lätis. Oleme esimest korda müünud telemängu formaadi ja veel umbes viies riigis on praegu selle ost kaalumisel. Fenomenaalne!“ avalikustas kanali juht.

„Meil on siin tulemas veel paar asja, mida ma ei saa veel välja öelda, aga sügise teises pooles alustame üht suurt meelelahutussaadet. See on suur ja kallis, aga täiesti originaalne ja täiesti uus projekt Eestis,“ jättis Pihel salapära õhku.

Strateegilises mälumängus „15 küsimust“ saavad mängijad oskuslikult ära kasutada enda tugevaid ja vastase nõrku külgi. Mängu teeb eriliseks see, et osalejad ei pea kunagi kartma, et nad ei tea vastust ühelegi küsimusele, kuna põnev vihjete süsteem välistab selle võimaluse. Iga mängu võit annab 200 eurot puhtalt kätte. Mälumängu juhib Jüri Butšakov.