„Rääkisin ära ja siis oksendasin prügikasti!“ Sky Plusi raadiohääl Andi Raig meenutas ebaõnnestunud saadet

„Mul on teatud tüüpi valge kala vastu allergia. Sain seda teada nii, et võtsin söögi tööle kaasa – saade on sellisel ajal, mil tahaksin lõunat süüa – ja tundsin saate ajal, et jube halb on olla: higistasin, nägu valge ja tundsin, et kohe tuleb toit üles. Tegingi saadet nii, et prügikast oli kõrval. Rääkisin ära ja siis oksendasin prügikasti. Mõtlesin, et sain toidumürgituse,“ meenutas Raig.