FOTOD | Paldiskis pidutseti ööni välja! Üles astus ka vene lauljanna, kes Kremlile pinnuks silmas

Laadaalal oli päeval lisaks kaubitsemisele ka rohkelt sportmänge. Lisaks toimus Paldiski päeva raames liikumissarja etapp. Kohalikke radu said avastada nii lapsed kui täiskasvanud.

Rahvas ootas enim just Venemaalt pärit Monetochka esinemist. Paljudel fännidel olid ühes plakatid, millega talle sooje tervitusi saadeti. Monetochka on noor muusik Jekaterinburgist, kes hakkas 2016. aastal internetis kuulsust koguma, kui asus kodus salvestatud lugusid veebi üles laadima.

2022. aastal lahkus ta kodumaalt, kolides Leetu. Mullu jaanuaris lisas Venemaa ta äärmuslaste ja terroristide nimekirja. Lauljatar on selgelt väljendanud, et on sõja vastu.