Nende suhe jõudis avalikkuse ette mullu. Samas on paar hoidnud madalat profiili, oma armuteekonnast pole nad ise pikemalt meediale pajatanud. Küll aga on neid nähtud koos näiteks moepeol Met Gala.

Paistab, et nende teed on lahku läinud ja lõpp oli ilmselt kibe. Kuuldavasti jättis Carpenter mehe maha, kuna too kippus alkoholirohkete pidudega liiale minema.