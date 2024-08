KLÕPS | Saskia Alusalu jagas särtsakat jäädvustust endast

Jälgijad pole kommentaaridega kitsid. Kiidetakse kui kaunis ta on.

2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudel kiiruisutamises ühisstardiga sõidus neljanda koha teeninud Saskial on viimasel ajal rohkelt tegemisi.

Juunis andis ta Instagramis teada, et bakalaureusekraad on käes.

Tippspordist loobumise otsus ei tulnud naisele kergekäeliselt. Tahtes aega maha võtta ja tervist hoida, tundis ta, et soovib end mõnel teisel moel realiseerida. „Armastan sporti ja tahan jääda sellega seotuks,“ on Saskia öelnud. Nüüd on ta peale füsioteraapia bakalaureusekraadi omandanud ka nooremtreeneri kutse ja osalenud rahvusvahelisel treenerikursusel.