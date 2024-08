Ta sõnas, et läks ühe Lufthansa meessoost töötajaga rääkima, et uurida, kuidas ta oma lennupileti kätte saaks. Rexha sõnutsi arvas ta, et töötaja on albaanlane, mistap hakkas temaga vastavas keeles rääkima. Rexha kasvas üles USAs, aga tema mõlemad vanemad on albaanlased.