Kuningas Charles III astus drastilise sammu, et sundida oma vend koduhäärberist välja kolima

Too häärber asub Windsori maavalduses. Pole ka ime, et Andrew end seal hästi tunneb. 30-toaline hoone (tuntud kui Royal Lodge) on olnud tema koduks viimased 20 aastat. Oma paturegistri pärast prints kuningakoda ametlikel üritustel ei esinda, mistap on tal ohtralt vaba aega, mis seal veeta. Printsiga koos elab hiigelmajas tema eksnaine ehk Yorki hertsoginna Sarah.