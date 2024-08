FOTOD | Missis Estonia konkurss sai Tallinnas hoo sisse trikoovooruga

Trikoovoor peeti maha Tallinnas Elamus Spas. Ühtekokku on kolm kategooriat.

Mrs. Estonia Curvy tiitli pärast võistleb neli naist. Tegu on kategooriaga, mis mõeldud pluss-suuruses naistele. „Need neli rõõmsameelset ja särtsakat naist on seega teerajajateks, et järgmistel aastatel tuleks osalema palju julgeid naisi,“ märkis korraldaja.