„Minu jaoks oli eesmärk see, et olukord hullemaks ei läheks.“ Saksamaa festivalil süttis vaateratas, räppar jätkas esinemist

Saksa meedia teatel said õhtul toimunud intsidendis sai viga üle 30 inimese, neist neli said tugevaid põletushaavu ja üks inimene vigastas end, kui pärast tule puhkemist vaaterattalt alla hüppas.

Neli päeva kestval muusikafestivalil, mida külastab tavaliselt umbes 30 000 inimest, oli tulekahju ajal laval Saksa räppar Ski Aggu , kes oma etteastet vaatamata põlengule jätkas. „Mulle öeldi, et ma ei tohiks mitte mingil juhul esinemist katkestada,“ avaldas räppar hiljem sotsiaalmeedias, et eesmärk oli massipaanikat vältida.

„Minu jaoks oli eesmärk see, et olukord hullemaks ei läheks ja õnneks see ei läinud. Aitäh, et jäite rahulikuks ja hoidsite ära hullema,“ lisas räppar lõpetuseks.