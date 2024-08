„Su nägu kõlab tuttavalt“ tuleb taas: selgus esimene osaleja!

Raud on saatesse varemgi oma ametliku panuse andnud, sest 2014. aastal sai teda näha külaliskohtunikuna, kelle rolliga kaasnes paroodiaetteaste „Jamaika hällilaul“. „Oli väga vahva - püüdsin kehastuda Kalmer Tennosaareks ja kõige keerulisem oli ehk asjaolu, et pidin habeme selleks puhuks maha ajama,“ meenutab ta. „Näosaade on üks selliseid projekte, mille osas ma tõepoolest võtsin aega, et kaaluda, kas osalen. Aga lõpuks - üks vanainimene peab seal ju ka olema,“ rääkis ta täna Star FM hommikuprogrammile antud intervjuus.