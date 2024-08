„Sellist asja ei ole mul mitte kunagi juhtunud!“ Sky Plusi saatejuhi väljaöeldu pani Merlyn Uusküla korralikult imestama

Maris sõnas Merlyn Uusküla raadiosaatejuhtide tunnustusele vastuseks, et „reedeti on kõigele kuidagi lihtsam vastu astuda“, kuna tegemist oli reedese tööpäevaga. Merlynil on aga vastupidi - tema jaoks on nädalavahetused kõige töisemad.

Sel suvel käis end pigem ööloomaks pidav Merlyn Austrias Alpides puhkamas. „Loodus on kõige vägevam teraapia maailmas,“ jagas lauljanna. „Maandab, rahustab meelt, loob mõtteis korda, kuulab Sind ja annab vastu. Looduse ilu ja lihtsusega kontakt tekitab tunde, et tahaks olla jälle väike laps ja joosta heinamaal... See, kui võimas on loodusenergia Alpide piirkonnas, on võimatu panna sõnadesse, seda peab ise kogema,“ kirjeldas ta.