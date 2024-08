Matthew Perry surmas süüdistatav isiklik assistent avaldas lahkunud näitleja viimased sõnad

Hiljuti tuli avalikuks, et Matthew Perry traagilise surmajuhtumi kriminaaluurimises on vahistatud viis kahtlusalust, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus ketamiini müümises ja Perry surmas. Väljaanne ABC News vahendas eelmisel nädalal, et politseioperatsiooni käigus vahistatud viie inimese seas on ka kaks arsti.