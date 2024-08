JUBA TÄNA | Belgia elektroonilise muusika staar Netsky esineb Tallinnas

Mõni nädal tagasi maailma parimaks peetava Tomorrowland festivali pealaval üles astunud Netsky tee muusikamaailmas sai alguse 2009. aastal. Tänaseks on ta tihe külaline ka teistel olulisematel festivalidel, nagu näiteks Coachella ja Glastonbury.

Netsky muusikat striimib Spotifys igakuiselt pea kaks miljonit inimest. Loomingulised koostööd on teda kokku viinud selliste globaalsete superstaaridega, nagu Dua Lipa, Ed Sheeran, Rita Ora ja teised. D’n’B kogukonnas kõrgelt hinnatud DJ ja produtsendi laule on saatnud edu ka mainstream (peavoolu - toim) raadiojaamade playlistides ja edetabelites.