FOTOD | Palju õnne! Kethi Uibomägi ootab esimest last

Metallkarva kleidis poseeriv 35-aastane Kethi tunnistab, et tegemist on unistuse täitumisega. Kuigi nii laulmise, tele kui ka sisuloomega tegelev naine pole viimasel ajal avalikult oma eraelust rääkinud, siis eelmise nädala Kroonikas tuli avalikuks tema väljavalitu nimi - tegemist on toitustus- ja kinnisvaraäris tegutseva Norman Lõukiga (50).

Norman ise ei kinnitanud ega lükanud ümber oma suhet Kethiga. „Teate, ma ei soovi sellel teemal üldse rääkida,“ jäi ta küsimise peale diskreetseks. Ka Kethi ei kiirustanud selgitustega, öeldes, et tal on partneriga kokkulepe: nende eraelu kuulub vaid neile ning avalikkuse ees seda ei kommenteerita.

Hiljuti avaldas Kethi oma Instagrami kontol postituse, kus näitas ühte šikki mootorrattaga sõitvat meest, kes põristades sõitis hoovis ringi. „Okei, mu mees motikal on ikka hot (kuum – toim) vaatepilt,“ kirjutas Kethi kelmika postituse juurde. Toona ta ei soostunud Kroonikale avalikustama, et kes tema väljavalituks on, kuid „mootorrattahiire“ tegelik nimi jõudis ajakirjanikeni vaid loetud päevadega.

Varem on Kethi olnud suhtes Gruusiast pärit maagi Anzoriga. Nende suhe sai alguse telesaatest „Eesti selgeltnägijate tuleproov“, kus Anzori 2019. aastal osales ja saate võitis. Kethi oli samal ajal saatejuhi ametis. Kethi ja Anzori suhe arenes kiirelt – 2020. aasta lõpus nad kihlusid, kuid juba järgmise aasta novembri lõpus avaldas Kethi, et nende romantika on lõppenud ja nad on lahus.