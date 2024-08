Mõtleb juba abiellumisele? Andrei Zevakin avalikustas esimese kindla soovi oma pulmapeo kohta

Zevakin, kelle elukaaslaseks on Kroonika andmetel TikTokis sisu loov juuksur Kelli-Karita Jefimova, paljastab värskes videos, et ta mõtles juba mõni aeg tagasi endale selgeks, et kes Eesti artistidest peaks tema pulmapeol esinema. „Ütlen juba eos: Karl-Erik, kunagi kui mina abielluma peaksin, siis eos arvesta, et sa tuled mu pulma mängima!“ teatab Zevakin viidates Eesti ühele populaarseimale artistile Karl-Erik Taukarile.