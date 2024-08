„Mu abikaasa mõistab mind nii heas kui halvas.“ Janek Õiglase jõuallikas on tema ameeriklannast kallim Kendra

Särasilmne Janek Õiglane (30) tervitab mind arvutiekraani vahendusel Horvaatiast, kuhu ta läks koos ameeriklannast abikaasa Kendraga (30) pärast olümpiat puhkama. „Suur pingelangus on. Nii palju on söödud, et peaks ennast liigutama, kuid füsioterapeut on mul praegu trennitegemise ära keelanud. Pean laskma kehal veel puhata ja siis saan hakata uuesti füüsilist koormust lisama,“ ütleb Janek naerusuiselt.