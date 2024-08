„Barbie“ režissöör vihjas, et film „Ken“ koos Ryan Goslinguga on peagi tulemas: ma arvan, et me näeme

„Barbie“ on 2023. aasta fantaasiarohke komöödiafilm, mille režissööriks on Greta Gerwig koos Noah Baumbachiga. See on samanimelistel nukkudel põhinev film, mille nimitegelast mängib Margot Robbie ja Keni Ryan Gosling. „Barbie“ oli möödunud aasta kõige tulusam film, mis tõi sisse üle miljardi dollari tulu.

Režissöörid Baumbach ja Gerwig rääkisid saates „60 minutit“, et Barbie stsenaariumit kirjutades pidasid nad Keni rollis alati silmas Ryan Goslingit. Nad kirjeldasid, et juba esimeses mustandis lisasid nad Keni ridade kõrvale Goslingu täisnime. Keni rollile mõeldes tekkis neil hulgaliselt ideid, mis paraku lõplikusse mustandisse ei mahtunud, vahendas ET.

„Meil oli Keni jaoks liiga palju materjali. Me võiksime kirjutada, kirjutada ja kirjutada,“ selgitas Gerwig, kuni Baumbach katkestas teda ja palus, et režissöör kõike ära ei räägiks. „Kas kunagi tuleb Keni film?“ küsis saatejuht selle situatsiooni peale. Gerwig naeris ja ütles, et ei oska seda kommenteerida, kuid ei lükanud ka saatejuhi spekulatsioone ümber: „Ma mõtlen, tõde on see, et teate - ma arvan, et me näeme,“ ütles ta naerdes.