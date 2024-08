Ingrid Mänd avas viimaks suu Beebilõusta ja nende ühise lapse suhte kohta: lapse isa lapse elus ei figureeri ega alimente ei maksa

2022. aasta suvel räppar Beebilõustast lahku läinud kosmeetik Ingrid Mänd vastas lapse isa puudutavatele küsimustele enda Instagrami storys. Jälgijad uurisid, kas Beebilõust lapse elus figureerib, alimente maksab ja lapsega kohtub. „Loomulikult on see kõige põletavam küsimus läbi aegade, millest ma olen siin sujuvalt, põhimõtteliselt kaks aastat kõrvale hiilinud ja lihtsalt ignoreerinud ja mitte vastanud,“ alustas Ingrid.

„Lapse isa lapse elus ei figureeri, alimente ei maksa ja ei toeta ka mitte mingil muul viisil ja ei ole seda kunagi teinud ja ta ei arva ka, et ta peaks seda üldse tegema ehk siis last vaatama ja ei ta ei kohtu lapsega,“ andis Ingrid jälgijatele põhjaliku vastuse. Ta lisas, et neid küsimusi tuleb alati kõige rohkem.

Järgmisena tahtis Ingridi jälgija teada, kas laps uurib isa kohta tihti. Selle peale vastas naine, et ta otseselt ei uuri isa kohta, vaid ta lihtsalt teab, et ta isal on selline eluviis, mis ei sobi väikese lapsega kokku. Endise kaaslase teemalistele küsimustele lõpetas naine vastamise, kui jälgija küsis, miks Ingrid Beebilõustale alimente peale ei pane. „Alimendid on peale pandud ammu juba, aga see ei tähenda, et keegi neid ka maksma peaks,“ selgitas Beebilõusta endine kihlatu.

Beebilõust kihlus Ingridiga 2015. aastal, neil sündis 2019. aastal tütar Venus. 2022. aasta suvel teatas Ingrid sotsiaalmeedias, et tema ja räppar Beebilõusta ehk Andrus Elbingu suhe ning kihlus on lõppenud. Lisaks avalikustas ta toona detailid nende suhtest. Naine tunnistas, et füüsiline vägivald algas nende suhtes juba siis, kui nad olid alles üheksa kuud koos olnud ning naabrid on nende tülide peale isegi politsei kohale kutsunud.