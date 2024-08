Kurb uudis: Anti Reinthal ja Ellen Kilgas läksid lahku

Kuid viimasel ajal on mõlema osapoole kontodel selles vallas puhunud tuul. Ka kõik vanad postitused, kus nad koos poseerisid, on nüüdseks arhiveeritud või sootuks kustutatud. Samuti on nad lõpetanud teineteise jälgimise Instagramis. Kas tõesti on paar lahku läinud?