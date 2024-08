FOTOD | Üle 22 aasta taas koos: peaaegu kõik lavaka XX lennu lõpetanud tuntud näitlejad veetsid koos aega

Näitleja Karin Rask postitas enda Instagrami kontole pildid, kus poseerib koos kursusekaaslastega lavaka 20. lennust. Seeria pealkirjaks on lisatud samuti XXlend koos sinise südamega. Fotoseeria algab ühispildiga, kust puuduvad vaid samas lennus kooli lõpetanud Elisabet Reinsalu ja Anti Reinthal. Fotolt on näha, et näitlejad naudivad head veini ja seltskonda.