RANGELT 18+ | Tommy Cashi intiimne muusikavideo on pornosaidil ületanud miljon vaatamist

Tommy Cash on video konseptsiooni mõelnud lausa neli aastat ning oma idee tegi ta teoks ühes kaasrežissööriga Alina Pasok. „Ühendasin inimkonna kaks suurimat kirge läbi aegade - seksi ja spordi. Lõpuks on aeg tuua ellu uus sportlik standard - püksteta“, kirjeldas Cash.

Nüüd jagas Tommy Cash miljonilist saavutust enda Instagrami storys, kuhu lisas, et kui YouTube platvormil olev leebem variant videost saab samuti miljon vaatamist, siis artist avaldab ka need kaadrid, mis videost välja jäid. Praegu on YouTube’i videol vaatamisi kokku ligi 777 000, seega õige natuke on veel miljonini minna.