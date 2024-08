KLÕPS | Pulma-aastapäeva tähistanud Luisa Rõivas: aastad on meid raputanud...

Luisa ja Taavi Rõivas otsustasid leivad ühte kappi panna 2017. aastal. Oma värskes postituses kirjeldas aga Luisa, et teineteise „äratundmisrõõm“ leidis aset juba kümme aastat varem.

„Täna seitse aastat tagasi sai öeldud üksteisele „jah“ nii heas kui halvas, aga tujud ja tunded ning äratundmine toimus juba 17 aastat tagasi Leigo järvede keskel“ meenutas Luisa.

„Seiklusi on jätkunud igasse aastasse ehk isegi nädalasse. Aastad on meid raputanud nii suurepäraste kui vahel ka veidi melanhoolsemate tunnetega ja emotsioonidega, aga on alati andnud põhjust üheskoos uusi unistusi püüda ja püstitada,“ leidis ta.

Veel sõnas Luisa, et abielu eesmärk on hoida inimesi koos mitte ainult siis, kui asjad on hästi, vaid eriti siis, kui need pole hästi. „Sellepärast anname abielutõotused, mitte soovid,“ märkis poliitik.

Postituse juurde jagas Luisa videoklipi ja pilte pulmapäevast, mil neid Taaviga Tallinna Toomkirikus laulatati.

Luisa ja Taavi on mõlemad Tallinna Piiskopliku Toomkiriku liikmed. „Seega toimus ka laulatus just selles ilusas kirikus, kus meid laulatas meie peretuttav ja sõber peapiiskop Urmas Viilma. Pidu toimus Laulasmaal Kõltsu mõisas, kus oleme Taaviga võõrustanud ka mitmel korral tema väliskülalistest ametikaaslasi. Minu jaoks on Kõltsu mõis üks väheseid mõisaid, kus ma ei ole kunagi oma tööga seotult esinenud ja antud fakt muutis selle mõisa minu jaoks palju romantilisemaks,“ rääkis Luisa 2017. aastal Kroonikale.

„Pulmi plaanisime päris pikalt, vahepeal ehk mitte nii aktiivselt, kuid kindlasti üle aasta. Soovisime suvepulma, mis toimuks vähemasti osaliselt vabas õhus. Pulmakülalisi oli koos meid abistanud töömesilastega kakssada,“ kirjeldas ta.