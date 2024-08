Kaks kuud kainena püsinud Rannamaja-Oskar: ma ei taha võtta osa alkoholistatistikast, samuti nagu vanglasse tagasi sattujate protsendist

Süvari tõdes paar aastat tagasi, et narkootikumidega hakkas ta äri ajama oma toonase elukaaslase mõjutusel. Nende suhe olevat olnud väga toksiline, ta kannatas vaimse terrori all. „Ma arvan, et kui ma selle inimesega koos ei oleks olnud, siis ma ei oleks elu sees sellisele asjale „jah“ öelnud,“ viitas Oskar, narkootikumidega tegelemisele. „Tundsin, et ma pean selle inimese jaoks kõik tegema – see oli üks osa sellest,“ lisas ta.