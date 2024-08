„Esimesed 48 tundi olid tõeline emotsioonide keeristorm.“ Grete Griffin kommenteeris abikaasa Roberti ootamatut vallandamist

„Robert Griffin III on valmis rääkima ESPNist vallandamisest,“ kirjutas New York Post esmaspäeval. Griffin märkis pühapäeval sotsiaalmeedias, et ta kavatseb kõigest lähemalt rääkida juba varsti oma Youtube’i kanalil.

Pärast vallandamisuudise ilmsikstulekut võttis Robert platvormil X sõna, öeldes, et on fännide toetusest sügavalt liigutatud. „Teie toetus tähendab mulle väga palju. Ma ei jõua ära oodata, millal saaksin teile kõigest otse rääkida.“

Lisaks teatas Robert esmaspäeval X-is kahemõtteliselt, et „kui Jumal eemaldab sinu elust midagi, ütleb ta sulle, et on aeg leida midagi veelgi paremat“.

2021. aastal ESPNiga liitunud Roberti palganumber oli teadaolevalt seitsmekohaline. Mais kaotas Robert oma töö saates „Monday Night Countdown“. Selle uudise järel arvati, et Robert jätkab vähemalt Ameerika jalgpalli kajastamist kolledžite tasandil. Paljude arvates oli kahtlane, et Robert koos ekraanipartneri Sam Ponderiga vahetult enne uut hooaega lahti lasti.

„Vaatamata sellele, et viimased 48 tundi on olnud tõeline emotsioonide keeristorm, ei lase me sellel kõigel end segada,“ tõdes Grete Griffin pühapäeval Instagrami postituses, kus nad abikaasaga heategevuslikul üritusel vähihaigetele raha koguvad. Oma postitusega viitas ta möödunud nädalalõpule, mil vallandamine toimus.