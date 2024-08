KROONIKA MOESPIKKER | Kes oli roosiaia kõige šikim paar? Keda ehtisid 3300 eurot maksvad jalavarjud?

Jeromans sõnab, et kui tavaliselt peab ta nägema vaeva, et leida kümme parimat riietujat, siis sel korral oleks häid näiteid leidunud veelgi. „Piduliste seas riietuse vaates leidus kõike, nii särtsu kui helgust, aga siiski peamiselt domineerisid heledad pastelsed toonid, nii nagu suvel ikka. Samuti pean tõdema, et seekord oli roosiaia peo külaliste seast väga keeruline kümmet parimat välja valida, sest häid riietujaid oli palju ja nii mõnigi jäi hinge kriipima, kellest oleks rääkida tahtnud,“ tunnistab moelooja.

Liina Kanter

Pükstüki kandmine on alati natuke riskantne ettevõtmine - tihtilugu ei istu need kõige paremini, kui just ei ole rõivast lastud spetsiaalselt enda kehamõõtude järgi teha. Aga Liina Kanter on leidnud endale ideaalse pükstükki, mis talle perfektselt sobib. Liina ühteaegu minimalistlik, kuid ägeda asümmeetrilise ülaosaga pükstükk mõjub väga šikilt ja suviselt. Kingavalikuga on ka Liina täppi pannud, sest samas toonis king lisab visuaalselt jalale veel pikkust. Nii tundubki proportsionaalselt kõik paigas olevat.