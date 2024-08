Puuluubi Ramo Teder 5Miinuse kutseta jäämisest: me isegi küsisime, et miks nemad siia üritusele ei kvalifitseerunud

Teisipäeva õhtul aset leidnud peole läks eurolauljaid esindama vaid Ramo Teder. Teine pool Puuluubist ehk Marko Veisson ei viibi hetkel Eestis. Kui 5Miinuse räpparid jäid kutseta jäämise suhtes ükskõikseks, siis Ramo oli Kroonikaga vesteldes küllaltki emotsionaalne ning tunnistas, et tal on sellise asjade käigu tõttu kahju.

„Meil oli nii kahju, et me isegi ise küsisime, et miks siis 5Miinust ei kvalifitseerunud sellele üritusele. Vastus oli see, et kuna Puuluubil täitus tänavu kümme aastat ning me oleme nii palju edendanud Eesti kultuuri ja esindanud seda kõige erinevatel folkfestivalidel ümber maailma,“ selgitas Ramo.