Roosiaia vastuvõtule koos kallimaga ilmunud Alika Milova: oleme sama sfääri inimesed ja elu viis meid Rauliga kokku

Roosiaia vastuvõttu väisanud lauljanna Alika Milova rääkis esmalt oma kaunist välimusest. Lillakas kleit on pärit Rentalierist ning roosakad kontsakingad pärinevad Jeffrey Campbelli loomingust. Juurde sobitas ta vintage-hõnguga Guessi kotikese. Alika sõnas, et tunneb end vastuvõtul nagu Carrie Bradshaw sarjast „Seks ja linn“.

Alika kleidiga nagu valatult sobis kokku tema kallima Raul Esko välimus, kes oli endale selga pannud samas toonis riided. „Tõesti oleme samas värvis, mis on hästi lahe minu meelest. Viimase hetkeni ei teadnud, kuidas me sobime nende värvidega kokku, aga täitsa ühesugused,“ ütles lauljanna lõbusal noodil.

Miks otsustas Alika just presidendi vastuvõtul oma kallima seltskonda tuua, kui nende suhtest sahistati juba kevadel? Lauljatar tunnistab, et ta ei ole inimene, kes oma suhteid kohe avaldab, kuid kuna tema suhe tuli päevavalgele ja seda enam varjata ei saanud, siis otsustati koos vastuvõtule tulla. Alika sõnas, et tema ja Rauli suhtes ta päevi ei loe, kuid aktiivsemalt hakati suhtlema aasta algusest. „Muidugi me oleme inimesed samast sfäärist, see tutvus oli ikkagi ammu teostatud. Kuidagi niimoodi elu viis meid kokku,“ rääkis artist oma uuest suhtest.