Rasmus Mägi avaldas, millise spordiala kütkes talle puhata meeldib: see on piisavalt aktiivne ajaviide

Mõned nädalad on Pariisi olümpiamängudest möödas ning vahepealne aeg on Rasmuse jaoks üsna tegusalt kulgenud. Natukene on ta mõelnud tuleviku peale ja uurinud oma lähema kuu graafikut. „On üsna pingeline periood olnud ja otseselt sellist liiga sügavat tagasivaadet ei olegi veel õnnestunud teha. Aga võib-olla on see hea, siis saab sujuvalt olümpiaga hüvasti jätta,“ rääkis Rasmus.

Millised on sportlase meelistegevused puhkuse ajal? „Viimastel aastatel olen natukene golfi proovinud mängida. See on piisavalt aktiivne ajaviide,“ avaldas Rasmus lootust, et ehk ka sel aastal õnnestub tal golfi mängida.

President Alar Karis rääkis oma pidupäevakõnes enesekindlusest. Kui enesekindel on Rasmus? „Ma olen pidanud endaga tööd tegema, et olla enesekindel. Ma nõustun presidendiga, et võib-olla on meil alalhoidlikust kohati rohkem kui enesekindlust. Arvan, et me võime olla julgelt enesekindlamad kartmata mingisuguseid negatiivseid tagajärgi. Aga samas rahvusena ma arvan, et me jääme ikkagi piisavalt ka tagasihoidlikuks. Ka selle kõige juures on võimalik enesekindel olla,“ tõdes ta.

