Äsja sünnitanud Katrin Lusti elus on kaos ja õnn käsikäes: kolm nädalat on olnud nagu sõda!

„Kuuuurija“ saatejuht ja portaali Elu24 peatoimetaja Katrin Lust (42) on raudne naine, keda ei murra töö ega lapse kisa kodus. Keisrilõikehaava võrdleb ta sääsehammustusega. Katrin on tugev, ent tunnistab, et pärast teise lapse sündi on olnud hetki, kui ta tahaks aknast alla hüpata. Teletäht ütleb, et Gloria karjus gaasivalude tõttu terve sünnijärgse nädala, nii et ta ei saanud üldse magada.