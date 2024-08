FOTO | Kallimaga presidendi vastuvõtul? Johannes Erm nautis roosiaia pidu veetleva kaaslanna seltsis

ETV roosiaia otseülekandest jäi terastele vaatajatele silma, et Pariisi olümpiamängudel kuuenda koha saavutanud Johannes Erm on Kadriorus koos kauni kaaslannaga. Neiul oli seljas õlapaeltega lilleline kleidikene ja käe otsas valge kott, Erm nautis pidu tumesinises pintsakus ja samas toonis pükstes. Roosiaias viibinud ajakirjanikud märkasid, kuidas Erm oma kaaslannaga hellitusi jagas, nad musitasid ja kallistasid korduvalt.

Kroonikale teadaolevalt on Ermi saatjanna nimi Leissi Kudrjavtsev ning neiu tegutseb treenerina. Oma sotsiaalmeediakontol on Leissi avaldanud mitmeid pilte koos Johannesega ning paistab, et tegemist on paariga. Näiteks on Leissi avaldanud oma Instagramis pildi, kus Johannes talle põsemusi teeb.