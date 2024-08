Hollywoodi suurprojekt taas Eestis: kas George Clooney on tulemas Eestisse?

„Mulle teadaolevalt George Clooney Eestisse ei tule,“ sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp saates „R2 Päev“. Veel rääkis ta, et see projekt annab tööd väga paljudele eestlastele: „Eeltöö sellega on käinud mitu aastat. Ja kui koroonaajal tuli Eestile filmipakkumisi päris palju, siis kõik ikkagi ei teostunud. Märtsis oli selge, et nad tulevad Eestisse.“

See on mängufilmi „Tenet“ kõrval teine suur projekt, mis Eestisse jõuab. Sepa sõnul on tulemise põhjusteks asjaolu, kuidas Eestit promotakse. „See on ikkagi siseringi info, kus on hea filmida ja kus on väga hea teenindus, millised protsendid riigid tagasimaksefondi näol tagasi maksavad. Tänu sellele need projektid Eestisse saabuvad,“ lisas ta.