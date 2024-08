VÕRDLE | Vaata, kuidas näeb välja „Kes ei tantsi, on politsei“ laulja Elmayonesa nüüd

Elmayonesa (38), kodanikunimega Nicolas Hugo Behler Calzetta, on Eestis tegutsenud Argentiina laulja. Ta oli tegev aastatel 2010–2012. Artist kogus tuntust 2010. aastal avaldatud looga „Liigutage peput“, millel on nüüdseks YouTube platvormil ligi 900 000 kuulamist.

Teadaolevalt kolis mees mõned aastad tagasi Saksamaale ning seejärel naasis teadaolevalt Argentiinasse. Ta on jätkanud projektiga Elmayonesa, kuid seda jõuliselt laiendanud ning loomingulisuse piire kompinud. Oma sotsiaalmeedialehel on ta märkinud ennast filmitegelasena ning teatab: „Elmayonesa on loomingulise satiiri kaudu kaasaegse tegelikkuse sotsiaalne tõlkija,“ vahendas Sky portaal.