Kaasnäitleja Marilyn Monroe suhtest naissoost draamaõpetajaga: see häiris filmimist

Biograaf Lois Banneri sõnul meelitas Monroed kauni naise nägemine alati, kuid ta kartis seda välja öelda, sest samasooliste suhted olid 1950. aastatel ebaseaduslikud. Selle asemel, et karta, julgustas draamaõpetaja näitlejal see avalikult esile tuua. „Ma õpetasin Marilynile, kuidas tunnetega suudelda - ta oli väga häbelik, kinnine nagu merekarp. Tal oli kaks isiksust,“ kirjeldas Lytess Monroe dokumentaalfilmi arhiiviklipis. Väidetavalt oli ka Monroe kaubamärk, hingav kõnehääl, Lytessi kätetöö.

Donna Corcoran, kes mängis koos Monroega paaris filmis koos, on avalikult Monroe draamaõpetajat kritiseerinud. Ta rääkis dokumentaalfilmis, et Lytess pööras võtetel vaid Monroele tähelepanu. Ta lisas, et õpetaja seisis pidevalt Monroe kõrval ning häiris filmimist. Corcoran täpsustas, et Monroe oli draamaõpetajast lausa nii sõltuvuses, et talle öeldi kõik ette: kuidas rääkida, mõelda, tegutseda ja isegi kõndida.