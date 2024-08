FOTOD | Soomet Eurovisionil esindanud eestlanna esitles beebikõhtu. Käärijä ei suutnud kuuma komplimenti endale hoida

Põhjanaabreid 2023. aasta Eurovisionil koos Käärijäga esindanud Katri teatas veebruaris, et on jäänud esiklapse ootele. Värsketelt fotodelt tundub, et beebi tuleb ilmale juba lähiajal kuid oma sotsiaalmeedia postituse pealkirjas tõdeb eestlanna, et last on nad „oodanud kõvasti“.