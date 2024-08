Taylor Swift avas viimaks suu toimumata jäänud Viini kontsertide osas: tänu võimudele leinasime kontserte, mitte elusid

Staar tänas ametivõime, kes aitasid õigeid turvameetmeid rakendada. Ta ütles: „Olen ka võimudele väga tänulik, sest tänu neile leinasime kontserte, mitte elusid.“ Taylor rääkis, et kogu energia läks uue Londoni kontserti osas vaid sellele, et kaitsta ligi poolt miljonit külastajat ning tagada neile ohutu keskkond.

Taylor selgitas ka, et ta oli kuni selle hetkeni otsustanud asjaoludest vaikida, sest tema prioriteet oli tuuri Euroopa etapp ohutult lõpetada. Ta kirjutas: „Lubage mul selgitada: ma ei räägi millestki avalikult, kui arvan, et see võib provotseerida neid, kes tahavad kahjustada fänne, kes minu etendustele tulevad. Sellistel juhtudel tähendab vaikus tegelikult vaoshoitust ja ootamist. Minu prioriteet oli meie Euroopa turnee turvaliselt lõpetada ja võin suure kergendusega öelda, et seda me ka tegime.“