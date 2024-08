Maarja-Liis Ilus paljastas linna, kuhu ta suvekuudeks kolib: ei kujuta ette, kui peaks suve Tallinnas veetma

Selline elukorraldus on Kriegeri ja Ilusa perekonnas olnud juba neli aastat järjest ning Pärnusse on leitud pere pisematele isegi lastehoid. „See on väga kihvt koht. Eramaja ja lapsed saavad olla kogu aeg õues. See on võimaldanud teha meil igapäevaasju edasi,“ avalikustas lauljatar raadioeetris.

„Minu jaoks see suvi ongi nii, et vahepeal on tööasjad, siis jälle paar päeva puhkust. Lastega paremat kohta ei ole kui Pärnu, kus suve veeta! Rand, liiv, lapsed on harjunud üksi ringi käima. Ma ei kujuta ette, kui terve suve peaks Tallinnas veetma!“ õhkas ta. Suvepealinnas seatakse end sisse juuni alguses ning vastavalt ilmade jahenemisele kolitakse pealinna tagasi.

Vaatamata sellele, et nende perekond põgeneb sügisilmade saabudes Tallinnasse, meeldib Maarja-Liisile kontrast, mis tekib Pärnus vihmaste päevade korral. „ Et kui on jahe ja vihmane ilm, siis on vaikne ja tühi ning kui soojad ilmad kaovad, siis on tänavad tühjad,“ kirjeldas Maarja-Liis suvepealinnas nähtavat nähtust.

Pärnusse on lauljataril ja tema pikaaegsel elukaaslasel muretsetud oma korter ning samas majas elab ka mitmeid teisi lapsi, kellega nende pere pisemad Iris ja Raul hästi läbi saavad. „Tihti on nii, et teen kodus süüa ja ühel hetkel vaatan, et viis last istuvad diivanil. Siis mõtlen, et kes nad kõik on. Tütar Iris on väga aktiivne sõprade leidja,“ rääkis lauljatar.