ÜLEVAADE | „Unistuste agentuuri“ või „Riigimehi“ mäletad? Nende telesarjade aeg eetris jäi üürikeseks

Vaatasime üle telesarjad, millel on olnud rohkem kui üks, aga vähem kui viis hooaega. Samuti panime paika, et sari pidi jõudma eetrisse vähemalt kahel aastal, et vähemalgi määral vaatajate mällu sööbida. Otsisime kõigist telekanalitest sarju, mis ei püsinud ekraanil pikalt. Nende nimekiri pole ammendav, püüdsime meenutada populaarsemaid, mis võivad televaatajatele meenuda. Keskendusime telekanalites olnud sarjadele, mille viimane osa jõudis eetrisse aastaid tagasi.