„Huvitav, kui palju on see loll nõus maksma.“ Ahnus ja sõltuvus – Matthew Perry surma uurimine paljastab kohutavaid üksikasju

Möödunud aasta 28. oktoobril leiti oma kodu mullivannist surnuna kultussarja „Sõbrad“ näitleja Matthew Perry. Juhtumit peeti õnnetuseks ja uurimine lõpetati. Kuid nüüd on tänu kohalikule uurimisele esitatud viiele inimesele süüdistus, mis on seotud näitleja surmaga lõppenud ketamiini üledoosiga. Sündmuste jada, asjaosaliste kirjavahetus ja jälgede varjamine paljastavad ülimalt karmid detailid näitleja viimaste elukuude ja tema usaldusisikute tegelike prioriteetide kohta.

Enne kui avaldati, et 54-aastane Perry suri oma Los Angelese kodus narkootikumide üleannuse tõttu, ei teadnud isegi tema lähimad sõbrad, kuidas tal tegelikult läheb. Vaid aasta enne oma surma paljastas Perry oma mälestusteraamatus „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“ oma alkoholi- ja valuvaigistisõltuvuse, mis oli teda piinanud terve täiskasvanuea. Ta täpsustas, et ekraanipartner Jennifer Aniston oli ühel hetkel tema alkoholihaisu kohta märkuse teinud ning seejärel kulutas Perry miljoneid dollareid, et kaine püsida.