Sel nädalavahetusel toimub suurejooneline Sack von Sound juubelifestival

Festivali juubeliaasta pidustused saavad alguse reedel eriti raju programmiga. Rahvast tantsutavad kodumaa pööraseimad folkmuusikud Trad.Attackist ning õhtu kulminatsiooniks saab ennastunustavalt tantsida 90ndate ja millenniumi klubihittide järgi. Klubimuusika megahitte esitavad orkestriga DJ Widenski, Sofia Rubina ja Uku Suviste. Repertuaarist leiab teiste seas legendaarseid lugusid näiteks Rudimentalit, The Prodigylt ja Darude’ilt.

Sack von Sound toimub viiendat aastat Saku mõisa pargis. Publiku jaoks on loodud õdus festivaliala, kus saab kontserte nautida nii kott-toolides, söögialal, lava ees kui ka Saku restoran-rekkas. Mis kõige parem – publiku jaoks on paigaldatud festivali alale suur katusealune, et ilm ei saaks segada selle suve parimat festivalielamust.