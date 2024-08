Soome meedia: Erna Husko eestlasest peika abielusõrmes ilutseb huvitav sõrmus

Kaunitar, kelle endiste tuntud silmarõõmude hulka kuuluvad muuhulgas sisulooja Jaakko Parkkali, räppar William ja miljonär JP Kukkonen, on Seiska andmetel olnud alates maikuust suhtes eestlasest ärimehega. Toona nähti kõnealust isikut korduvalt lahkumas suunamudija Helsingi korterist, kuid mehe nime ja nägu pole Soome meedias avalikustatud. Samuti on Erna teinud juba aastate eest otsuse, et ei jaga oma eraelu sotsiaalmeedias.

Paar on kuuldavasti kindlas suhtes. Erna väljavalitu ettevõte vahendab väidetavalt luksusautosid ning kaunitar on viimastel kuudel jäänud soomlastele silma mitmetes sadu tuhandeid eurosid maksvates sõidukites, kirjutab Seiska.

Nüüd on aga Seiska märganud, et kõnealustel fotodel ilutseb antud mehe tavaliselt abielusõrmuse jaoks mõeldud sõrmes üks ehe. Kuigi tänapäeval ei pea abielusõrmused olema kullast või hõbedast, vaid võivad ka vabalt värvilised või täiesti ebatraditsioonilisest materjalist olla, spekuleerib Soome meedia, et tegemist on populaarse Oura ehtega.