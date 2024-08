Tähtis vangerdus: saade „Reede Õhtu!" enam samal kujul ei jätka!

Telekanal avalikustas muudatuse pressiteate vahendusel, kus teatatakse, et edaspidi kannab antud saade nime „Reede ÕHTU Robiga!“. Ülejäänud kolmiku liikmed Piret ja Jüri jätkavad endiselt esmaspäevast neljapäevani eetris oleva „Õhtu!“ saatejuhtidena. Beebiootel Piret hakkab juhtima ka uut hooaega saatest „Ma näen su häält“ ning Jüri on iga argipäeva õhtul eetris ka „15 küsimusega“. Pressiteatest selgub, et varem saadet „Mu ema on kõvem kokk kui sinu ema“ juhtinud Robertile muid kõrvalprojekte sügiseks pole.