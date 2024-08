Koomik Ann Vaida: maailm ei ole läinud katki, et sada samasoolist paari on tänavu abiellunud

Ann Vaida hakkas püstijalakomöödiaga aktiivselt tegelema kuus aastat tagasi ja tänaseks on see tema põhiline sissetuleku allikas. Ta jättis aasta aega tagasi lõplikult palgatöö ja tänaseks on nalja tegemine tema täiskohaga töö. „See on mingi huvitav koomikute asi või meil ei ole lihtsalt hinge, aga praeguseks tundub kõik mu elus naljakas. Vahel kasutan musta huumorit selleks, et enda jaoks midagi paremaks muuta,’’ sõnab ta.

Hetkelist Eesti stand-upi seisu hindab Ann väga heaks. „Mul on tunne, et Eesti stand-up pole olnud kunagi nii kirju. See on väga mitmeilmeline ja seda võib teha iga üks, mille tõttu ka kvaliteet kõigub, aga see teeb selle veel toredamaks. Aastaid on paljud vaeva näinud, aga nüüd teeb lõpuks Ari Matti Ameerikas tähelendu ja seda on äge näha,“ sõnab ta ja lisab, et Eestis on stand-up eksisteerinud ligikaudu 14 aastat ja selle ajaga on muutunud väikene skeene tugevaks ja ühtehoidvaks. „Ari Matti suurte lavade vallutamine on näide, et sellega on võimalik maailmatasemele jõuda.“