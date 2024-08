Kroonika kirjutas nädala eest, et väidetavalt on Lauren Padar (28) soovinud abielu Tanel Padariga (43) lahutada juba mõnda aega, kuid Tanel ei tahtnud selle otsusega kiirustada. On teada, et nende lahkuminekusse on kaasatud ka advokaadid.