Jennifer Lopeze ja Ben Afflecki lahutus ilma abieluvaralepinguta. Kuidas jagab Hollywoodi staarpaar sel juhul oma 550 miljonit dollarit?

Paari varandus on hinnanguliselt kokku 550 miljonit dollarit, sellest 400 miljonit dollarit on Lopeze vara. Affleckil on vara hinnangute järgi umbes 150 miljonit dollarit. Kuna Lopez ei kinnitanud dokumentides abieluvaralepingu olemasolu, pole teada, kas see üldse sõlmitud on. TMZ vahendas, et paarile lähedaste allikate sõnul ei ole neil abieluvaralepingut, mis tähendaks seda, et paar on sunnitud oma viimase kahe aasta sissetulekud jagama võrdselt.