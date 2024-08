VIDEO | Saatejuht Eeva Esse-Sõõrumaa kergitab saladuseloori peagi algavalt telehooajalt: stardime täiesti uue telesaatega

Esse-Sõõrumaa sõnul on tal ees ootamas tihe ja põnev telesügis. „Saates „Kuldvillak“ on õhus järjekordse tšempioni hõngu,“ poetab saatejuht populaarse mälumängu kohta väikese vihje. Ta räägib veel, et saade „Kolm naist karavanis“ tuleb suurejooneline, sest sedapuhku tuleb karavan Eestist kaasa ja seekord avastatakse Prantsusmaad.

„Alates oktoobrist stardime Kanal 2 täiesti uue teadussaatega, mille nimi on „Ja nii ongi“,“ paljastab saatejuht Kroonikale antud intervjuus detaile uue telesaate kohta. Eeva selgitab, et tegu on saatega, mis on kord kuus eetris ning kus võetakse fookusesse neli Eesti teadusprojekti ja tutvustatakse inimestele kui põnevate ja lahedate teemadega teadlased tegelevad ning kui eesrindlikud nad maailma mastaabis on. „Tegelikult me paneme kõik kokku hästi lihtsasti mõistetavasse kastmesse, et see sõnum Eesti teadlaste tegemistest jõuaks võimalikult suurtesse massidesse,“ lisab Esse-Sõõrumaa.