Kopsakas pulmakink! Šamaaniga abielluv Norra printsess müüs oma pulmakajastuse tuntud väljaandele maha

Augusti viimastel päevadel peavad Norra printsess Märtha Louise ja tema väljavalitu šamaan Durek oma pulmi. Jah-sõna öeldakse teineteisele Norras Ålesundis. Juba varem on kajastatud, et pruut ja peigmees peavad uhke pulmapeo omast taskust kinni maksma. Seda eelkõige seetõttu, et paar aastat tagasi kaotas Märtha Louise oma kuninglikud tiitlid ega täida seetõttu oma kuninglikke kohustusi, mistõttu ta Norra kuningakojalt raha ei saa.

Paistab aga, et paarike raha pärast muretsema ei pea, sest Märtha Louise ja Durek on oma pulmakajastuse müünud maha maailmakuulsale ajakirjale Hello!. Ajakiri teatab oma veebilehel uhkusega, et nemad kajastavad pulma igat detaili oma ajakirjas, veebilehel ja sotsiaalmeedias. Peale Hello! ajakirja saab pulmakajastust lugeda ka nende sõsarväljaandest ¡Hola!.