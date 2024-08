KLÕPS | Vallaliselu ajendas uusi hobisid ette võtma? Uudo Sepp murrab värske huvialaga laineid: üks parimaid asju, mida endale suvel selgeks tegin

Mõni kuu tagasi läks Sepp lahku enda kallimast Johanna Emiliest, kes Hollandi ülikoolis õpib. Kroonikale kommenteeris Sepp mai lõpus lahkuminekut järgnevalt: „Ega mul midagi kommenteerida ei ole, sellepärast, et mis ma oskan öelda: elu läheb enda radu [pidi] ja eks ta nõnda on,“ märkis ta. Sepp kinnitas toona, et tegemist on tema jaoks hella teemaga. „Aga pole hullu,“ lisas ta lühidalt.

Oma lühikest suhet Johanna Emiliega ei kippunud Uudo meediast just eriti palju jagama. „Ma ütleks, et suhtestaatus on alati selline... vähemalt mulle on jäänud see tunne, et kui sa pead sellega eputama avalikkuses, siis see ei ole päris õige asi,“ selgitas ta TV3 portaalile möödunud aasta detsembris põgusalt.