5MIINUSE liige Kohver oma muusikaettevõttest: pärast ühte kiriku taha oksendamist otsustasime, et teeme plaadifirma

„Margus Varusk kirjeldas ühes intervjuus, kuidas plaadifirma sündis: kokku said inimesed, kohas, kus nad ei pidanud olema,“ naljatles Kohver. Ta selgitas, et kõik viis tänast asutajat läksid toona reisile Leetu, et korvpalli vaadata. „Meist viiest tahtis kossu vaadata ainult mina.“

„Pärast ühte kiriku taha me oksendamist otsustasime, et teeme koos plaadifirma,“ võttis Kohver plaadifirma algusloo kokku pikalt keerutamata. Kristina märkis naerdes vahele, et ta on seda oksendamisvideot ka oma silmaga näinud.

Eric lisas: „Tegelikult sai plaadifirma asutatud pabersalvrätikule esimese koosoleku käigus - mis juhtus lennukilt maha astudes ja hommikusööki sööma minnes. Rekordilised kaks tundi!“

Näib, et meeste äril läheb paremini kui kunagi varem, sest äsja postitas plaadifirma Instagrami story, kus omanikud märgivad, et otsivad endale püsivat asukohta. „Äri kasvab mühinal. Mahud suurenevad,“ seisab kuulutuses, kus nad uut rendipinda otsivad. „Raha meil on, aga me ei plaani palju maksta selle pinna eest.“