Ettevõtja Taavi Kotka sai aastate eest vähidiagnoosi: mul oli isa just surnud. See oli nagu kaks pauku korraga

Kotka kinnitas, et vähiravi on Eestis väga hea. „Ühesõnaga, kui saate vähi, siis ärge püssi põõsasse visake. Eesti arstid on niivõrd head, et enamus tuuakse ikka koju ära, mitte ei lähe teispoolsusesse,“ nentis mees positiivselt.

Viimastel aastatel on Kotka alkoholi tarbimist korralikult pärssinud. „Alkoholi olen tarbinud küll palju, aga suitsetanud ei ole kunagi,“ märkis ta oma noorusea kohta. Ettevõtja arvab, et „inimene saab 40ndates aru, et tervis on tähtis“. „Tervis on tähtis, uni on tähtis, alkoholi peab piirama, suits on üldse mõttetu asi.“ Kotka tunnistas, et ta tahab olla parem ja tervem inimene just oma nelja lapse pärast. Siiski tunnistas ta, et üle kuu aja ei ole ta suutnud alkoholi tarvitamata olla.